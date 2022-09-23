atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Многокилометровая пробка растянулась на Большевистской в Новосибирске 23 сентября

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
В Новосибирске днем, 23 сентября растянулась огромная пробка по улице Большевистской. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

По данным сервиса, на Большевистской как минимум 3 аварии. Дорожный затор начинается от Разъезда Ини и заканчивается в районе развязки на Южной площади.

Автомобилисты написали в 2ГИС, что женщина врезалась в автомобиль в задний бампер. По этой причине образовался дорожный затор в сторону Речного вокзала. Дальше метро проходят дорожные работы. Загружена и улица Кирова в районе метро Октябрьское.

Некоторые сибиряки настолько возмущены, что оставляют гневные комментарии по типу: «на пары я сегодня не доеду».  

Фото: 2ГИС
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32