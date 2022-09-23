По данным сервиса, на Большевистской как минимум 3 аварии. Дорожный затор начинается от Разъезда Ини и заканчивается в районе развязки на Южной площади.
Автомобилисты написали в 2ГИС, что женщина врезалась в автомобиль в задний бампер. По этой причине образовался дорожный затор в сторону Речного вокзала. Дальше метро проходят дорожные работы. Загружена и улица Кирова в районе метро Октябрьское.
Некоторые сибиряки настолько возмущены, что оставляют гневные комментарии по типу: «на пары я сегодня не доеду».