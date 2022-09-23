Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском

Памятник простоял более 50 лет и нуждался в реставрации. Администрация сельсовета поручила его перевезти и, как раз, в ходе этого процесса, воинский знак раскололся.
При этом районные власти уверяют, что памятник воинам-толмачевцам цел на 100%. Но если с ним что-то случится, будет сделана копия.
Отмечается, что жители уже давно протестуют против сноса мемориала, который находился возле школы. После ремонта его планируют поставить на территорию сельсовета.
Напомним, в Новосибирске продолжается расследование дела о демонтаже стелы героям Великой Отечественной войны. Власти уже решили оставить его на прежнем месте у торгового центра.