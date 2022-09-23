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Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском

Сегодня, 02:48
Фото: газета «Аэро-Сити»
Мемориал «Воину-освободителю» повредили во время сноса в Толмачево Новосибирской области. Об этом пишет газета «Аэро-Сити» со ссылкой на местных жителей.

Памятник простоял более 50 лет и нуждался в реставрации. Администрация сельсовета поручила его перевезти и, как раз, в ходе этого процесса, воинский знак раскололся.

При этом районные власти уверяют, что памятник воинам-толмачевцам цел на 100%. Но если с ним что-то случится, будет сделана копия.

Отмечается, что жители уже давно протестуют против сноса мемориала, который находился возле школы. После ремонта его планируют поставить на территорию сельсовета.

Напомним, в Новосибирске продолжается расследование дела о демонтаже стелы героям Великой Отечественной войны.  Власти уже решили оставить его на прежнем месте у торгового центра.

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#Алина Шефер#Памятник#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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