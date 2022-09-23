Пенсионер разбился на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

«Мужчина, спускаясь по ступенькам к перрону, споткнулся и упал на пандус для колясок. В результате падения серьёзно повредил себе руку», — написал автор поста.
При этом, сотрудники метро не смогли помочь пенсионеру. Причиной тому стало отсутствие аптечки. В итоге на станцию вызывали скорую помощь.
Напомним, ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» раскрыли подробности поисков 73-летнего Николая Игнатикова, который скитался на Васюганских болотах под Новосибирском с 12 сентября. Пенсионера нашли живым на пятые сутки и теперь ему впору давать звание «рекордсмена по выживанию».