Пенсионер разбился на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Напомним, ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» раскрыли подробности поисков 73-летнего Николая Игнатикова, который скитался на Васюганских болотах под Новосибирском с 12 сентября. Пенсионера нашли живым на пятые сутки и теперь ему впору давать звание «рекордсмена по выживанию».