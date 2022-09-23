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Пенсионер разбился на станции метро «Гагаринская» в Новосибирске

Сегодня, 07:22
Фото: Инцидент Новосибирск
Разбитая рука у пенсионера

В Новосибирске пенсионер разбился на лестнице станции метро «Гагаринская»

В четверг, 22 сентября пожилой мужчина в Новосибирске упал с лестницы, спускаясь в метро. Об этом написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина, спускаясь по ступенькам к перрону, споткнулся и упал на пандус для колясок. В результате падения серьёзно повредил себе руку», — написал автор поста.

При этом, сотрудники метро не смогли помочь пенсионеру. Причиной тому стало отсутствие аптечки. В итоге на станцию вызывали скорую помощь.

Напомним, ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» раскрыли подробности поисков 73-летнего Николая Игнатикова, который скитался на Васюганских болотах под Новосибирском с 12 сентября. Пенсионера нашли живым на пятые сутки и теперь ему впору давать звание «рекордсмена по выживанию».

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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