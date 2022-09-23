Оказалось, что основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время это дефицит водителей. Кроме того, важный момент – это соблюдение трудового законодательства. Речь идет про нормы труда и отдыха водителей.
Как удалось узнать НГС, ситуация стала хуже с началом пандемии с 2020 года. Если же перевозчик нарушает требования, то с ним и вовсе могут расторгнуть договор.
Напомним, ранее в Новосибирске водитель автобуса несколько раз нарушил ПДД. Все нарушения водителем правил дорожного движения сняли на видео.