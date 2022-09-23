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Причины отсутствия транспорта по вечерам в Новосибирске раскрыли в мэрии

Сегодня, 01:24
Фото: atas.info
В мэрии Новосибирска рассказали, почему по вечерам не ходит общественный транспорт или же его приходится долго ждать.

Оказалось, что основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время это дефицит водителей. Кроме того, важный момент – это соблюдение трудового законодательства. Речь идет про нормы труда и отдыха водителей.

Как удалось узнать НГС, ситуация стала хуже с началом пандемии с 2020 года. Если же перевозчик нарушает требования, то с ним и вовсе могут расторгнуть договор.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель автобуса несколько раз нарушил ПДД. Все нарушения водителем правил дорожного движения сняли на видео. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#2022
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