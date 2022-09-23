В текущем году установлены тарифы на проезд за прошлый, 2021 год. Сейчас вопрос о повышении цен вновь подняли, о чем сообщает «АиФ-Новосибирск».
«Начата работа по пересмотру тарифов, установленных в 2021 году. Необходимость пересмотра обусловлена значительным ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте», — уточнили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска.
Пока в мэрии затруднились ответить, какой именно будет стоимость проезда в транспорте. На пересмотрение этого вопроса есть 90 дней.
Напомним, ранее причины отсутствия транспорта по вечерам в Новосибирске раскрыли в мэрии. Главными причинами стали нехватка водителей и соблюдения закона.