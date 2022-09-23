atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI

Мэрия начала пересматривать тарифы на проезд в новосибирском транспорте

Мэрия Новосибирска занялась пересмотром тарифов на проезд в общественном транспорте города, о чем сообщили в муниципалитете.

В текущем году установлены тарифы на проезд за прошлый, 2021 год. Сейчас вопрос о повышении цен вновь подняли, о чем сообщает «АиФ-Новосибирск».

«Начата работа по пересмотру тарифов, установленных в 2021 году. Необходимость пересмотра обусловлена значительным ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте», — уточнили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска.

Пока в мэрии затруднились ответить, какой именно будет стоимость проезда в транспорте. На пересмотрение этого вопроса есть 90 дней.

Напомним, ранее причины отсутствия транспорта по вечерам в Новосибирске раскрыли в мэрии. Главными причинами стали нехватка водителей и соблюдения закона. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32