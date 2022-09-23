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Posted 23 сентября 2022, 08:36

Published 23 сентября 2022, 08:36

Modified 23 сентября 2022, 08:37

Updated 23 сентября 2022, 08:37

Трубы отопления лопнули в Академгородке Новосибирска

Трубы отопления лопнули в Академгородке Новосибирска

23 сентября 2022, 08:36
Фото: 1MI.
В новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария, о чем сообщает депутат горсовета Светлана Каверзина, ссылаясь на ФГУП «УЭВ».

Со слов народной избранницы, в тепловых сетях Академгородка произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные – свыше 9 атмосфер. Там лопнули трубы отопления. В итоге от этого пострадали около двадцати домов микрорайона.

В зданиях текут трубы отопления и батареи. Сообщается, что управляющая компания ФГБУ «ЖКУ ННЦ» уже направила обращение в ресурсоснабжающий «УЭВ», а также намерена отправить претензию о возмещении причиненного ущерба.

Напомним, что с 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения отопления в жилые дома. Как показывает практика, не во всех квартирах появилось заветное тепло. В СГК рассказали, как действовать в этом случае.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Новосибирская область
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