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Трубы отопления лопнули в Академгородке Новосибирска

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
В новосибирском Академгородке произошла коммунальная авария, о чем сообщает депутат горсовета Светлана Каверзина, ссылаясь на ФГУП «УЭВ».

Со слов народной избранницы, в тепловых сетях Академгородка произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные – свыше 9 атмосфер. Там лопнули трубы отопления. В итоге от этого пострадали около двадцати домов микрорайона.

В зданиях текут трубы отопления и батареи. Сообщается, что управляющая компания ФГБУ «ЖКУ ННЦ» уже направила обращение в ресурсоснабжающий «УЭВ», а также намерена отправить претензию о возмещении причиненного ущерба.

Напомним, что с 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения отопления в жилые дома. Как показывает практика, не во всех квартирах появилось заветное тепло. В СГК рассказали, как действовать в этом случае.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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