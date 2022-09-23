Трубы отопления лопнули в Академгородке Новосибирска

Со слов народной избранницы, в тепловых сетях Академгородка произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные – свыше 9 атмосфер. Там лопнули трубы отопления. В итоге от этого пострадали около двадцати домов микрорайона.
В зданиях текут трубы отопления и батареи. Сообщается, что управляющая компания ФГБУ «ЖКУ ННЦ» уже направила обращение в ресурсоснабжающий «УЭВ», а также намерена отправить претензию о возмещении причиненного ущерба.
Напомним, что с 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения отопления в жилые дома. Как показывает практика, не во всех квартирах появилось заветное тепло. В СГК рассказали, как действовать в этом случае.