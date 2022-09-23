По словам сибирячки, ее соседи по каким-то причинам негативно к ней настроены. Жалобы от нее поступали неоднократно – как в администрацию, так и в соцсетях. В последний раз подросток перелез к ней через забор.
«Сегодня внаглую цыган гулял по моему огороду, я сняла это на видео, так потом в меня прилетела метла и лопата, а в мою маму кирпич и в собаку туфлёй кинули. Мало того, тот, кто лазал к нам, пообещал сына моего в школе поймать и избить, а нам сказал, что ночью нам не жить», — рассказывает сибирячка в публикации.
В итоге женщина в очередной раз просит администрацию принять меры. Сибирячка уверена, что жить с такими соседями она больше не может.