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В сибирячку прилетела метла и лопата от агрессивных соседей в Оби под Новосибирском

Сегодня, 04:57
Фото: Город Обь Онлайн
Эта лопата прилетела в огород женщины
Жительница Оби Новосибирской области пожаловалась на своих агрессивных соседей. Об этом она написала в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

По словам сибирячки, ее соседи по каким-то причинам негативно к ней настроены. Жалобы от нее поступали неоднократно – как в администрацию, так и в соцсетях. В последний раз подросток перелез к ней через забор.

«Сегодня внаглую цыган гулял по моему огороду, я сняла это на видео, так потом в меня прилетела метла и лопата, а в мою маму кирпич и в собаку туфлёй кинули. Мало того, тот, кто лазал к нам, пообещал сына моего в школе поймать и избить, а нам сказал, что ночью нам не жить», — рассказывает сибирячка в публикации.

В итоге женщина в очередной раз просит администрацию принять меры. Сибирячка уверена, что жить с такими соседями она больше не может.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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