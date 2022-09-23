atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: Мы существенно нарастили объёмы жилищного строительства

Сегодня, 19:47
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине и Курилах намерены вводить по 500 тыс. кв. метров жилья ежегодно.

Почти треть всего строящегося на Сахалине и Курилах жилья является социальным. Важно, что застройка ведётся масштабно – в островном регионе появляются новые жилые кварталы.

Так, в 2021 году правительство Сахалинской области совместно с АО «Сахалинское ипотечное агентство» приступили к строительству жилья в микрорайоне «Горизонт». Как отмечает портал Sakh.online, к 2025 году будет сдано порядка 103 тыс. кв. м жилья, новоселье здесь смогут отметить около 3 тыс. жителей региона. В Южно-Сахалинске появятся жилые комплексы «Уюн» и «Северный городок», в которых смогут поселиться почти 20 тыс. человек. В рамках федеральной программы «Дальневосточный квартал» планируется строительство жилья в Дальнем.

- Мы существенно нарастили объёмы жилищного строительства. В прошлом году сдали рекордные 503 тысячи «квадратов» – это порядка 7 тысяч квартир для наших земляков. В этом году твёрдо намерены держать планку, – поставил задачу Валерий Лимаренко.

 

Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Вчера, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Вчера, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Вчера, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Вчера, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Вчера, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Вчера, 09:52