Валерий Лимаренко: Сахалинская область активно переходит на цифру

Например, в сфере социальной защиты. Цифровизация социальных услуг сделала их оформление максимально доступными для сахалинцев и курильчан. В области все социально значимые объекты подключены к сети Интернет.
Теперь жители области могут оформить большинство выплат и пособий не выходя из дома, не посещая государственные учреждения. Для этого ряд сервисов интегрирован в федеральную систему «Госуслуги». А 35 видов помощи из 95 к середине 2022 года перевели в проактивный режим: они продлеваются автоматически.
Также обеспечена техническая возможность получения услуг широкополосного доступа в сеть Интернет для всех общеобразовательных учреждений, больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, домов культуры и сельских клубов.
Так, в рамках стратегического проекта «Образование без границ», на территории островного региона повысилась доступность образования, в том числе для детей-инвалидов. Это стало возможным благодаря созданию единого стандарта системы обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В 2020 году 100% школ области были переведены на дистанционную форму обучения. 1772 учащихся и сотрудников образовательных учреждений дополнительно обеспечено автоматизированными рабочими местами, 3250 педагогов прошли курсы повышения квалификации «Обучение с применением дистанционных технологий с получением сертификатов.
Активно переходит на «цифру» региональное здравоохранение.
- Мы провели цифровизацию всех процессов в поликлиниках. Теперь у нас единая база медицинских данных, в том числе единый архив медицинских изображений. Врач в любом учреждении может найти необходимую информацию о лечении пациента, – подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Активно используются телемедицинские технологии. Важно, что пациенты из отдалённых районов области могут дистанционно получить консультацию специалистов из Южно-Сахалинска. Самим же островным медикам телемедицина помогает обмениваться опытом с коллегами из ведущих клиник России.
Очень востребован у сахалинцев и курильчан телефонный сервис 1-300. По этому номеру жители региона могут записаться на приём, узнать о расписании работы поликлиник, других медучреждений, оставить обращение и оперативно получить ответ.
Развитие информационного общества и электронного правительства является одним из наиболее приоритетных направлений политики Сахалинской области, в том числе и в сфере культуры. Для этого в регионе создана информационная система «Система инвентаризации площадей помещений учреждений культуры Сахалинской области». Она собрала в единую сеть сотрудников 295 организаций – театров, кинозалов, библиотек, музеев, клубов, - всех тех, которые ведут планирование культурных мероприятий и учёт посещаемости.
В регионе с 2021 года успешно действует уникальный проект «Забота. Защита. Уважение» инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Практически за год программа стала весьма востребованной у жителей региона, отмечает портал Sakh.online.
Проект главы региона задумывался с целью повысить доступность, эффективность и качество оказания мер соцподдержки. Для этого островные власти и создали цифровые сервисы для людей.
«Карта сахалинца» и мобильное приложение «Острова 65» — одна из успешно реализованных наработок проекта. С его старта сахалинцам и курильчанам было выдано 95 тыс. карт, а пользователями мобильного приложения «Острова 65»стали свыше 30 тыс. островитян. Региональная платформа «Острова 65» соединяет в себе более десяти сервисов, которые полезны для жителей области. Это и карта сахалинца, и просмотр доступных цен, который позволяет видеть самые низкие цены на востребованные продукты, а также сравнивать их и покупать еще выгоднее. Кроме того, доступны такие сведения, как информация о волонтёрском движении, социальной поддержке и медицине, голосования с опросами, афиша островных событий, возможность пополнения SkiPass, табло аэропорта Хомутово. И, конечно, предусмотрена обратная связь - через платформу регулярно происходят опросы и оповещения жителей Сахалинской области.