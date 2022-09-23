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Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI
Минусовые температуры ожидаются в Новосибирске в первой половине октября. Онлайн-сервисы погоды прогнозируют заморозки до -6 °C по ночам.

Сервис «Яндекс.Погода» ещё обещает плюсовую температуру до середины октября в дневное время. Воздух ежесуточно будет прогреваться до +9… +4°C. Во второй декаде месяца по Новосибирску ударят дожди и заморозки до 0 и -1 по Цельсию.

По данным Gismeteo, заморозки до -6…-1°C нагрянут в город в первых числах октября. Тогда же новосибирцы смогут увидеть первый в этом году снег.

Днем может установится температура воздуха со знаком + (от +4…до +18), а вот ночью с каждым днем будет холодать. Снег выпадет 24 октября и вероятно, больше не растает.

Метеорологи «RP5», дают аналогичные прогнозы предыдущих сервисов. При этом по их данным, снег может закружить над Новосибирском 1 или 2 октября.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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