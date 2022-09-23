Сервис «Яндекс.Погода» ещё обещает плюсовую температуру до середины октября в дневное время. Воздух ежесуточно будет прогреваться до +9… +4°C. Во второй декаде месяца по Новосибирску ударят дожди и заморозки до 0 и -1 по Цельсию.