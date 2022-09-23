atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Академгородка остались без электричества из-за крупной аварии на подстанции

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Десятки домов в новосибирском Академгородке обесточены из-за аварии на электросетях вечером 23 сентября. Жителям обещают, что скоро из областного центра прибудут специалисты для ремонта.
«Нет электричества даже в верхней зоне Академгородка, а вот жителям микрорайона «Щ» повезло. Произошла гигантская авария, говорят, на подстанции Академическая», - сообщает Atas.info местный житель.

О произошедшем уже высказался директор Академпарка Дмитрий Верховод. По его словам, авария произошла на высоковольтной линии, скоро начнут ремонт.

«Должны приехать ремонтники из города. Сроки отключения пока неизвестны, возможно, от 1,5 часов», - пояснил Верховод.

Жители Академгородка рассказывают, что ПС Академическая выработала свой ресурс в 2010 году. Чуть раньше начали строить станцию Академическую-2, но её не достроили, и она гниет до сих пор. Из-за этого возникают постоянные перебои с электричеством и подобные аварии.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#Авария
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52