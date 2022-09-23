Жители Академгородка остались без электричества из-за крупной аварии на подстанции

Жители Академгородка рассказывают, что ПС Академическая выработала свой ресурс в 2010 году. Чуть раньше начали строить станцию Академическую-2, но её не достроили, и она гниет до сих пор. Из-за этого возникают постоянные перебои с электричеством и подобные аварии.