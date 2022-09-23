Жители Академгородка остались без электричества из-за крупной аварии на подстанции

«Нет электричества даже в верхней зоне Академгородка, а вот жителям микрорайона «Щ» повезло. Произошла гигантская авария, говорят, на подстанции Академическая», - сообщает Atas.info местный житель.
О произошедшем уже высказался директор Академпарка Дмитрий Верховод. По его словам, авария произошла на высоковольтной линии, скоро начнут ремонт.
«Должны приехать ремонтники из города. Сроки отключения пока неизвестны, возможно, от 1,5 часов», - пояснил Верховод.
Жители Академгородка рассказывают, что ПС Академическая выработала свой ресурс в 2010 году. Чуть раньше начали строить станцию Академическую-2, но её не достроили, и она гниет до сих пор. Из-за этого возникают постоянные перебои с электричеством и подобные аварии.