Жительница Новосибирска создала ОПГ для сбыта огромных партий героина

Всего было пять участников группировки – их задержали во время перевозки пяти килограммов героина из Омска в Новосибирск.
В период с 2018 по 2019 год трое жителей Омска поставляли в столицу Сибири наркотики, а две местные жительницы распространяли их путем закладок. Было совершено девять фактов сбыта наркотиков массой более 100 граммов, а еще два случая сбыта было массой около 20 грамм, но этот случай прервали полицейские.
Дзержинский районный суд приговорил всех участников ОПГ к тюрьме от 13 до 16 лет.