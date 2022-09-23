Жительница Новосибирска создала ОПГ для сбыта огромных партий героина

В период с 2018 по 2019 год трое жителей Омска поставляли в столицу Сибири наркотики, а две местные жительницы распространяли их путем закладок. Было совершено девять фактов сбыта наркотиков массой более 100 граммов, а еще два случая сбыта было массой около 20 грамм, но этот случай прервали полицейские.