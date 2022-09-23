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Жительница Новосибирска создала ОПГ для сбыта огромных партий героина

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
В Новосибирске женщина создала организованную преступную группу для реализации наркотиков по всему региону – они поставляли и распространяли наркотики. Информацию предоставили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего было пять участников группировки – их задержали во время перевозки пяти килограммов героина из Омска в Новосибирск. 

В период с 2018 по 2019 год трое жителей Омска поставляли в столицу Сибири наркотики, а две местные жительницы распространяли их путем закладок. Было совершено девять фактов сбыта наркотиков массой более 100 граммов, а еще два случая сбыта было массой около 20 грамм, но этот случай прервали полицейские. 

Дзержинский районный суд приговорил всех участников ОПГ к тюрьме от 13 до 16 лет. 

#Александр Кондратьев#Новосибирск#Криминал#Уголовное дело#Суд#Полиция
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