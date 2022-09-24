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Posted 24 сентября 2022, 11:34

Published 24 сентября 2022, 11:34

Modified 24 сентября 2022, 12:16

Updated 24 сентября 2022, 12:16

85-летие области начали праздновать на Михайловской набережной в Новосибирске

85-летие области начали праздновать на Михайловской набережной в Новосибирске

24 сентября 2022, 11:34
Фото: 1MI.
На Михайловской набережной Новосибирска 24 сентября празднуется 85-летие Новосибирской области – там можно вкусно поесть, поучаствовать в мероприятиях и посмотреть концерт Ханны и Полины Гагариной.

С самого утра начала работать гастрономическая ярмарка, а также открылись мастер-классы по приготовлению сыра, эклеров и других сибирских блюд. Была еще и ярмарка изделий. 

Органы исполнительной власти смогли поучаствовать в спартакиаде – это 29 команд, которые соревновались на пресс, баскетбол, канат, силовую грушу, прыжки, отжимания, скакалку и дартс.

Было и необычное, что можно было посмотреть – это ярмарка микрозелени. Многие приходили и задавали вопросы – «что это за странные растения?», но представитель компании с радостью на них отвечала.

Главным событием сегодняшнего вечера станет выступление Ханны с 19:00 до 20:00 и концерт Полины Гагариной с 21:10 до 21:50. 

#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Юбилей#Мероприятие#Концерт
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