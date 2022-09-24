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Боец ДНР с позывным «Маленькая звездочка» прибыли в Новосибирск

Сегодня, 10:10
Фото: Анна Терешкова / ВК
В Новосибирск приехала 22-летняя Анна Лисовенко, которая с 14 лет участвует в боевых действиях за Донецкую Народную Республику (ДНР) – она известна по позывному «Маленькая звездочка».
Сюжет
Украина

Девушка теперь является добровольцем интернациональной бригады «Пятнашка» – она больше не на фронте, но часто бывает на передовой для помощи военным, а в остальное время она занимается патриотическим воспитанием молодежи, пишет Анна Терешкова на своей странице в ВК.

Сама Анна отметила, что украинские войска напали на её дом, когда ей было всего 14 лет – она видела, как летали вертолеты. В итоге она сбежала в батальон «Восток», где помогала бойцам. Теперь у неё есть личный бронежилет и каска, а при необходимости ей могут выдать и автомат.

#Спецоперация#Александр Кондратьев#Новосибирск#Украина#ДНР
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