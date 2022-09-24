Боец ДНР с позывным «Маленькая звездочка» прибыли в Новосибирск

Сама Анна отметила, что украинские войска напали на её дом, когда ей было всего 14 лет – она видела, как летали вертолеты. В итоге она сбежала в батальон «Восток», где помогала бойцам. Теперь у неё есть личный бронежилет и каска, а при необходимости ей могут выдать и автомат.