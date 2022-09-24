Глава ЮГМК высказался о референдуме по вопросу вхождения Донбасса в состав РФ

Как отметил Евгений Юрченко, это событие является судьбоносным и он поддерживает решение о проведение референдума, которое приняли глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Юрченко подчеркнул, что “референдум - это восстановление справедливости. Это право, которое Донбасс завоевал в самом настоящем бою”.
В первую очередь, как руководитель Южного горно-металлургического комплекса, объединившего крупнейшие заводы Донбасса, Юрченко отметил полезность этого шага для промышленности региона, подчеркнув, что для него гораздо важнее судьба людей.
“Уже почти два года мы в рамках своих возможностей принимаем решения, чтобы жизнь сотрудников предприятий изменилась к лучшему”, - добавил он.
Помимо этого, генеральный директор ЮГМК выразил надежду, что впереди у Донбасса неминуемая победа и годы мирного, созидательного труда во благо Отечества.
ЮГМК, являясь вертикально ориентированной организацией, осуществляет внешнее управление крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик.
Ключевыми задачами ЮГМК являются поддержание промышленного потенциала крупных предприятий Донбасса, а также обеспечение их нормального функционирования и развитие социально-экономической сферы в Донецкой и Луганской народных республиках.
В данный момент предприятия ООО “ЮГМК”, находящиеся в крупнейших городах и населенных пунктах ЛДНР, обеспечивают рабочими местами более 22 000 человек. Более того, предприятие является крупнейшим налогоплательщиком в Донецкой и Луганской народных республиках.