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Глава ЮГМК высказался о референдуме по вопросу вхождения Донбасса в состав РФ

Сегодня, 21:25
Фото: фрагмент видео
С обращением по поводу референдума о вхождении в состав РФ ряда освобожденных территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик выступил генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко.

Как отметил Евгений Юрченко, это событие является судьбоносным и он поддерживает решение о проведение референдума, которое приняли глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Иванович Пасечник. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Юрченко подчеркнул, что “референдум - это восстановление справедливости. Это право, которое Донбасс завоевал в самом настоящем бою”.

 

В первую очередь, как руководитель Южного горно-металлургического комплекса, объединившего крупнейшие заводы Донбасса, Юрченко отметил полезность этого шага для промышленности региона, подчеркнув, что для него гораздо важнее судьба людей. 

 

“Уже почти два года мы в рамках своих возможностей принимаем решения, чтобы жизнь сотрудников предприятий изменилась к лучшему”, - добавил он. 

 

Помимо этого, генеральный директор ЮГМК выразил надежду, что впереди у Донбасса неминуемая победа и годы мирного, созидательного труда во благо Отечества.

 

ЮГМК, являясь вертикально ориентированной организацией, осуществляет внешнее управление крупными металлургическими, химическими и добывающими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик.

 

Ключевыми задачами ЮГМК являются поддержание промышленного потенциала крупных предприятий Донбасса, а также обеспечение их нормального функционирования и развитие социально-экономической сферы в Донецкой и Луганской народных республиках.

 

В данный момент предприятия ООО “ЮГМК”, находящиеся в крупнейших городах и населенных пунктах ЛДНР, обеспечивают рабочими местами более 22 000 человек. Более того, предприятие является крупнейшим налогоплательщиком в Донецкой и Луганской народных республиках.

#Марина Колодкина#Общество#Видео
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