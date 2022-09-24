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Повестки на работу: жители Новосибирска рассказали о призыве на частичную мобилизацию

Сегодня, 07:56
Фото: Салават / ВК
Частичная мобилизация началась 21 сентября в России. Жители Новосибирска начали получать повестки и прибывать в военкоматы – они поделились с Atas.info, как получили «страшный документ» и пойдут ли участвовать в СВО.
Сюжет
Украина

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своей речи обещал, что на спецоперацию в Украине будут забирать только профессионалов, у которых есть нужные воинские специальности.

Одним из получивших повестку оказался работник ОАО «РЖД» Валерий Н., который в 18 лет проходил срочную службу в Калининграде в мотострелковых войсках по специальности «Наводчик-оператор боевой машины пехоты». 

«Повестка пришла прямо на работу, поэтому мне пришлось её подписать сразу. Теперь нужно в военкомат, но у меня болезней много, поэтому скорее всего никуда не отправят на этот раз, но посмотрим», - рассказал Atas.info мужчина. 

Истории остальных людей удалось найти только в социальных сетях. Одному из сибиряков, как он сам заявил, вручили повестку даже несмотря на то, что он не служил в армии и находится в запасе. 

Другой молодой человек написал, что повестку принесли его родителям домой, но он планирует защищать свою родину, поэтому сам пришел в военкомат. По его словам, в военкомате мало молодежи – там в основном люди от 30-35 лет. 

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