Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своей речи обещал, что на спецоперацию в Украине будут забирать только профессионалов, у которых есть нужные воинские специальности.
Одним из получивших повестку оказался работник ОАО «РЖД» Валерий Н., который в 18 лет проходил срочную службу в Калининграде в мотострелковых войсках по специальности «Наводчик-оператор боевой машины пехоты».
«Повестка пришла прямо на работу, поэтому мне пришлось её подписать сразу. Теперь нужно в военкомат, но у меня болезней много, поэтому скорее всего никуда не отправят на этот раз, но посмотрим», - рассказал Atas.info мужчина.
Истории остальных людей удалось найти только в социальных сетях. Одному из сибиряков, как он сам заявил, вручили повестку даже несмотря на то, что он не служил в армии и находится в запасе.
Другой молодой человек написал, что повестку принесли его родителям домой, но он планирует защищать свою родину, поэтому сам пришел в военкомат. По его словам, в военкомате мало молодежи – там в основном люди от 30-35 лет.