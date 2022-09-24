Полторы недели назад, в ходе митинга против строительства мусорного полигона, сообщалось о том, что собрано около 1100 подписей под обращением к главе региона с требованием найти участок для размещения полигона вдали от населенных пунктов. Предполагается, что таким образом выскажут свое несогласие с планами чиновников не менее пяти тысяч человек.