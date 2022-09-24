Подписные листы под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отказаться от планов размещения мусорного полигона в районе села Верх-Тула пропали из помещения местного магазина. Как сообщили корреспонденту Atas.info жители села, исчезло около 50 подписей. И подобное происходит не впервые.
"В первый раз у нас в автомагазине депутат Гребенщиков зашел, разорвал подписной лист и выбросил в мусорку. А сейчас какая-то женщина притворилась женой нашего активиста, забрала подписные листы и исчезла", - рассказала жительница Верх-Тулы Ольга Давыдова.
Утраченные подписи экоактивисты намерены восстановить. На депутата Верх-Тулинского сельсовета Геннадия Гребенщикова ранее было написано заявление в полицию, однако никакого результата пока нет.
Полторы недели назад, в ходе митинга против строительства мусорного полигона, сообщалось о том, что собрано около 1100 подписей под обращением к главе региона с требованием найти участок для размещения полигона вдали от населенных пунктов. Предполагается, что таким образом выскажут свое несогласие с планами чиновников не менее пяти тысяч человек.
Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.
Ранее акции протеста против планов строительства аналогичного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии" проводили жители сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов в Новосибирском районе.