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У противников свалки в Верх-Туле украли подписи под обращением к губернатору

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Неизвестные злоумышленники похитили подписные листы из помещения местного магазина. Это не первый инцидент в ходе сбора подписей – в прошлый раз их уничтожил местный депутат

Подписные листы под обращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отказаться от планов размещения мусорного полигона в районе села Верх-Тула пропали из помещения местного магазина. Как сообщили корреспонденту Atas.info жители села, исчезло около 50 подписей. И подобное происходит не впервые.

"В первый раз у нас в автомагазине депутат Гребенщиков зашел, разорвал подписной лист и выбросил в мусорку. А сейчас какая-то женщина притворилась женой нашего активиста, забрала подписные листы и исчезла", - рассказала жительница Верх-Тулы Ольга Давыдова.

Утраченные подписи экоактивисты намерены восстановить. На депутата Верх-Тулинского сельсовета Геннадия Гребенщикова ранее было написано заявление в полицию, однако никакого результата пока нет.

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Полторы недели назад, в ходе митинга против строительства мусорного полигона, сообщалось о том, что собрано около 1100 подписей под обращением к главе региона с требованием найти участок для размещения полигона вдали от населенных пунктов. Предполагается, что таким образом выскажут свое несогласие с планами чиновников не менее пяти тысяч человек.

Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.

Ранее акции протеста против планов строительства аналогичного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии" проводили жители сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов в Новосибирском районе.

#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область#Мусор#Полигон#Кража#Подписи
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