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Жириновский о частичной мобилизации: предсказание бывшего лидера ЛДПР

Сегодня, 12:13
Фото: ЛДПР
Умерший недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский знал о введении частичной мобилизации еще семь лет назад – он об этом говорил на российском телевидении.

Напомним, что в прошлый Жириновского нарекли пророком благодаря тому, что он еще в 2021 году заявлял о том, что на Украине начнутся военные действия в феврале 2022 года. При этом до этого он предсказывал и напряженные действия на Донбассе, а в сети теперь все говорят «он точно что-то знал лишнее». 

В этот раз люди нашли видеоролик, где экс-лидер ЛДПР говорит о том, что всем нужно готовиться к частичной мобилизации, которую теперь объявил президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года.

«Сначала поставки оружия туда, введут войска… Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенное. Поэтому каждый день бомбят Донбасс, чтобы все было разрушено, вся Украина, а еще Южная Европа. Все будет в развалинах, а Германия будет восстанавливать потом… Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной», - заявлял в то время политик.

Стоит отметить, что Владимир Вольфович предсказал и в 2008 году, что на пост президент США придет чернокожий мужчина, а в 2014 году Крым вернется в Россию. Одним из важных его предсказаний считается 19 сентября 2022 года – он заявлял, что это будет «особая дата», но он промахнулся, мобилизация началась спустя два дня.

#Александр Кондратьев#Общество#Политика#Частичная мобилизация в России#Россия#Жириновский#Предсказание#Пророчество#Война#Спецоперация#Украина
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