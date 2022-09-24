Напомним, что в прошлый Жириновского нарекли пророком благодаря тому, что он еще в 2021 году заявлял о том, что на Украине начнутся военные действия в феврале 2022 года. При этом до этого он предсказывал и напряженные действия на Донбассе, а в сети теперь все говорят «он точно что-то знал лишнее».