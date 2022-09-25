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Нечем дышать: в Новосибирске пахнет гарью 25 сентября 2022

Сегодня, 07:36
Фото: atas.info

Уровень загрязнения воздуха ухудшился до 7 баллов в Новосибирске

В Новосибирске днем, 25 сентября ухудшилось качество воздуха, о чем свидетельствует сервис Airvoice.

Горожане пожаловались Atas.info на едкий запах гари в черте Новосибирска. По словам сибиряков, «горелым» пахнет со вчерашнего дня.

«На гусинобродке ужасный запах гари. Воздух прям затуманенный. В Плотниково та же история, бедный Новосибирский район. Поля горят что ли какие-то или от полигона так», - рассказала Atas.info местная жительница Ольга.

Вот уже несколько дней в области горит лес. Речь идет о лесном массиве в Чулыме. В Новосибирском районе также сохраняется высокая пожароопасность. Запах чувствуется и в центре. 

По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения воздуха в части Новосибирска достигает 7 баллов из 10 возможных. К тому же, ожидается ухудшение. Пока не выходить на улицу рекомендаций не было.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть назвал способ борьбы с вонью в городе. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Пожар
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