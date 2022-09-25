Нечем дышать: в Новосибирске пахнет гарью 25 сентября 2022

Горожане пожаловались Atas.info на едкий запах гари в черте Новосибирска. По словам сибиряков, «горелым» пахнет со вчерашнего дня.
«На гусинобродке ужасный запах гари. Воздух прям затуманенный. В Плотниково та же история, бедный Новосибирский район. Поля горят что ли какие-то или от полигона так», - рассказала Atas.info местная жительница Ольга.
Вот уже несколько дней в области горит лес. Речь идет о лесном массиве в Чулыме. В Новосибирском районе также сохраняется высокая пожароопасность. Запах чувствуется и в центре.
По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения воздуха в части Новосибирска достигает 7 баллов из 10 возможных. К тому же, ожидается ухудшение. Пока не выходить на улицу рекомендаций не было.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть назвал способ борьбы с вонью в городе.