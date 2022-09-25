Необычный платный туалет появился в новосибирском Академгородке

По словам сибиряков, двери туалета автоматом открываются и закрываются после оплаты 25 рублей. Посетители беспокоятся, что при сбоях могут надолго застрять в кабине.
«Можно просто там и остаться. Интересно, чтобы выйти нужно 50 рублей заплатить», - пишут в соцсетях.
Также над этим туалетом висит видеокамера. Со слов новосибирцев, она странно направлена во внутрь кабины.
Напомним, ранее на Михайловской набережной в Новосибирске появился туалет, стоимость посещения которого достигала 150 рублей. Такие расценки возмутили горожан, и они пожаловались в мэрию.