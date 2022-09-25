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Необычный платный туалет появился в новосибирском Академгородке

Сегодня, 04:35
Фото: АСТ-54/ВК
Жителей новосибирского Академгородка удивил платный уличный туалет с автоматическими дверями. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам сибиряков, двери туалета автоматом открываются и закрываются после оплаты 25 рублей. Посетители беспокоятся, что при сбоях могут надолго застрять в кабине.

«Можно просто там и остаться. Интересно, чтобы выйти нужно 50 рублей заплатить», - пишут в соцсетях.

Также над этим туалетом висит видеокамера. Со слов новосибирцев, она странно направлена во внутрь кабины.

Напомним, ранее на Михайловской набережной в Новосибирске появился туалет, стоимость посещения которого достигала 150 рублей. Такие расценки возмутили горожан, и они пожаловались в мэрию.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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