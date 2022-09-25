Полина Гагарина сорвала овации после исполнения «Кукушки» в Новосибирске

Posted 25 сентября 2022, 02:47
Published 25 сентября 2022, 02:47
Modified 25 сентября 2022, 06:20
Updated 25 сентября 2022, 06:20
Гагарина выступила перед новосибирцами под конец праздника. До неё на сцену выходила певица Ханна и местная кавер-группа Replay.
Сибиряков Полина Гагарина не оставила без своей известной «Колыбельной». После она сорвала бурные овации исполнением «Кукушки», а песней «Спектакль окончен» феерично завершила концерт.
«Это было очень трогательно. Концерт и эти песни были нужны сейчас сибирякам на фоне всего происходящего. Сама Полина после исполнения заплакала, все люди переглянулись и тоже зарыдали. Когда Ханна выступала, такого не было, у неё выступление было таким бодреньким», - рассказала одна из зрительниц концерта в честь юбилея области.
Напомним, концерт Полины Гагариной на 85-летие Новосибирской области обошелся в 7 млн рублей. Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов предложил певице частично потратить такой гонорар на помощь Донбассу.