atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2022, 02:47

Published 25 сентября 2022, 02:47

Modified 25 сентября 2022, 06:20

Updated 25 сентября 2022, 06:20

Полина Гагарина сорвала овации после исполнения «Кукушки» в Новосибирске

25 сентября 2022, 02:47
Концерт Полины Гагариной в честь юбилея области прошел 24 сентября на Михайловской набережной в Новосибирске. Певица потрясла публику знаменитыми песнями «Кукушка» и «Колыбельная».

Гагарина выступила перед новосибирцами под конец праздника. До неё на сцену выходила певица Ханна и местная кавер-группа Replay.

Сибиряков Полина Гагарина не оставила без своей известной «Колыбельной». После она сорвала бурные овации исполнением «Кукушки», а песней «Спектакль окончен» феерично завершила концерт.

«Это было очень трогательно. Концерт и эти песни были нужны сейчас сибирякам на фоне всего происходящего. Сама Полина после исполнения заплакала, все люди переглянулись и тоже зарыдали. Когда Ханна выступала, такого не было, у неё выступление было таким бодреньким», - рассказала одна из зрительниц концерта в честь юбилея области.

Напомним, концерт Полины Гагариной на 85-летие Новосибирской области обошелся в 7 млн рублей. Ранее депутат горсовета Ростислав Антонов предложил певице частично потратить такой гонорар на помощь Донбассу.

Читайте также:
Антонов предложил Гагариной пустить гонорар на помощь жителям ДонбассаКонцерт Полины Гагариной на юбилее Новосибирской области обошелся в 9 млнГубернатора просят отказаться от выступления Полины Гагариной на юбилее НСО
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика