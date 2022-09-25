Полина Гагарина сорвала овации после исполнения «Кукушки» в Новосибирске

«Это было очень трогательно. Концерт и эти песни были нужны сейчас сибирякам на фоне всего происходящего. Сама Полина после исполнения заплакала, все люди переглянулись и тоже зарыдали. Когда Ханна выступала, такого не было, у неё выступление было таким бодреньким», - рассказала одна из зрительниц концерта в честь юбилея области.