Помещение закрывшегося «Иль де Ботэ» сдают за 1 млн рублей в Новосибирске

Бутик «Иль де Ботэ» работал на Красном проспекте, 30 с 2007 года. Теперь помещение в 330 кв.м. пустует и на «Авито» появилось объявление о сдаче его в аренду.
Владельцы отметили, что могут отдать освободившуюся площадь под кафе, магазинам бытовой техники или одежды. Стоимость платы в месяц – 990 000 рублей.
В это время новосибирцы массово начали продавать в интернете духи и косметику бренда «Иль де Ботэ». В числе как б/у, так и новые, не вскрытые товары.
Напомним, в августе в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открыли для последней распродажи магазин H&M. После бренд окончательно покинет российский рынок