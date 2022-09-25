atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Помещение закрывшегося «Иль де Ботэ» сдают за 1 млн рублей в Новосибирске

Сегодня, 05:07
Фото: 2ГИС
Последний магазин косметики «Иль де Ботэ» закрылся недавно в центре Новосибирска. Владельцы ищут арендаторов.

Бутик «Иль де Ботэ» работал на Красном проспекте, 30 с 2007 года. Теперь помещение в 330 кв.м. пустует и на «Авито» появилось объявление о сдаче его в аренду.

Владельцы отметили, что могут отдать освободившуюся площадь под кафе, магазинам бытовой техники или одежды. Стоимость платы в месяц – 990 000 рублей.

В это время новосибирцы массово начали продавать в интернете духи и косметику бренда «Иль де Ботэ». В числе как б/у, так и новые, не вскрытые товары.

Фото: скриншот "Авито"

Напомним, в августе в ТРЦ «Галерея Новосибирск» открыли для последней распродажи магазин H&M. После бренд окончательно покинет российский рынок

Читайте также:
Новосибирский магазин ИКЕА объявил о ликвидацииМагазин MEXX открыли в ТРЦ «Аура» в НовосибирскеМагазин H&M в торговом центре «Галерея Новосибирск» закроется 22 сентября 2022 года
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Магазины
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
23 сентября, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
23 сентября, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
23 сентября, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
23 сентября, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
23 сентября, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
23 сентября, 09:52