Последним шансом уехать в Казахстан пугают новосибирцев в период мобилизации

Так, на некоторых сайтах, любители посеять панику начали массово выкладывать объявления с помощью переезда из страны в период частичной мобилизации. В частности, предлагается уехать в Казахстан.
«Готов отвезти вас на машине в Павлодар (Казахстан). Цена 20 тысяч. Если вас не пропустят через границу - могу забрать на обратном пути и довезти до туда, откуда забрал - бесплатно. Пишите, согласуем дату отъезда», - говорится в объявлении, которое цитирует «МК в Новосибирске».
Дабы посеять панику, автор сообщения запугивает клиентов последним шансом уехать из страны. Кроме того, это объявление не единственное – их насчитывается около 10.