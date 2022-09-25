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Последним шансом уехать в Казахстан пугают новосибирцев в период мобилизации

Сегодня, 07:16
Фото: 1MI

Новосибирцев начали запугивать объявлениями о переезде в Казахстан

В Новосибирске на одном из бесплатных сайтов объявлений появилось сообщение об экстренном переезде в Казахстан.

Так, на некоторых сайтах, любители посеять панику начали массово выкладывать объявления с помощью переезда из страны в период частичной мобилизации. В частности, предлагается уехать в Казахстан.

«Готов отвезти вас на машине в Павлодар (Казахстан). Цена 20 тысяч. Если вас не пропустят через границу - могу забрать на обратном пути и довезти до туда, откуда забрал - бесплатно. Пишите, согласуем дату отъезда», - говорится в объявлении, которое цитирует «МК в Новосибирске».

Дабы посеять панику, автор сообщения запугивает клиентов последним шансом уехать из страны. Кроме того, это объявление не единственное – их насчитывается около 10.  

#Эмилия Каплунская#Общество#Спецоперация#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Россия#2022#Мобилизация
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