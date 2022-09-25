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В ГИБДД опровергли пробки из-за фур на Петухова в Новосибирске

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД не нашли нарушений на улице Петухова из-за самовольной стоянки фур. Ранее новосибирцы заявляли о постоянных пробках на этом участке.

О дорожных заторах на улице Петухова со стороны Южно-Чемского жилмассива стало известно еще 13 сентября. По словам автомобилистов, большегрузы ожидают отгрузки продукции с предприятия, тем самым занимая целую полосы на двухполюсном участке дороги.

Судя по комментариям сервиса 2ГИС, на этом участке пробки образовываются не впервые и проблему с дорожными заторами не решали долгое время.

Однако в ГУ МВД объяснили НГС, что нарушений правил стоянки не обнаружено. Появление пробок возникло из-за транспортного трафика.  

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Новосибирск#2022#Полиция
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