В ГИБДД опровергли пробки из-за фур на Петухова в Новосибирске

О дорожных заторах на улице Петухова со стороны Южно-Чемского жилмассива стало известно еще 13 сентября. По словам автомобилистов, большегрузы ожидают отгрузки продукции с предприятия, тем самым занимая целую полосы на двухполюсном участке дороги.
Судя по комментариям сервиса 2ГИС, на этом участке пробки образовываются не впервые и проблему с дорожными заторами не решали долгое время.
Однако в ГУ МВД объяснили НГС, что нарушений правил стоянки не обнаружено. Появление пробок возникло из-за транспортного трафика.