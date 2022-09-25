В ГИБДД опровергли пробки из-за фур на Петухова в Новосибирске

О дорожных заторах на улице Петухова со стороны Южно-Чемского жилмассива стало известно еще 13 сентября. По словам автомобилистов, большегрузы ожидают отгрузки продукции с предприятия, тем самым занимая целую полосы на двухполюсном участке дороги.