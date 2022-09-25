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В Новосибирске неизвестные начали предлагать «откосить» от мобилизации

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Мужчинам в Новосибирской области начали поступать звонки от неизвестных, которые предлагают способ откупиться от частичной мобилизации. При этом свою должность, имя и местоположение они не разглашают.
«Мне позвонили с неопознанного номера позавчера, представились условно никем. Предложили за 50 000 рублей способ «откосить» от призыва. Но самое забавное в том, что я даже повестки не получал ещё. Вот откуда они мой номер взяли, мне не понятно, но я думаю они рандомно звонят и пишут всем», - рассказал Atas.info новосибирец Андрей.

Подобные звонки поступали нескольким мужчинам, живущим в соседних от Новосибирской области регионах. Они рассказали, что предложение и сумма были аналогичными.

«При это мошенники именно звонят, а не пишут сообщения. Видимо, чтобы сложнее было вычислить. Конечно, никто на такой развод не поведется, я точно пасс», - поделился другой сибиряк Александр.

Стоит отметить, за подобные рассылки мошенникам грозит 159 статья УК РФ – это тюремный срок до 10 лет и миллионный штраф. А уклонистам, воспользовавшимся таким предложением, - санкция до 3 000 рублей.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизация#Мошенники
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