В Новосибирске неизвестные начали предлагать «откосить» от мобилизации

«Мне позвонили с неопознанного номера позавчера, представились условно никем. Предложили за 50 000 рублей способ «откосить» от призыва. Но самое забавное в том, что я даже повестки не получал ещё. Вот откуда они мой номер взяли, мне не понятно, но я думаю они рандомно звонят и пишут всем», - рассказал Atas.info новосибирец Андрей.
Подобные звонки поступали нескольким мужчинам, живущим в соседних от Новосибирской области регионах. Они рассказали, что предложение и сумма были аналогичными.
«При это мошенники именно звонят, а не пишут сообщения. Видимо, чтобы сложнее было вычислить. Конечно, никто на такой развод не поведется, я точно пасс», - поделился другой сибиряк Александр.
Стоит отметить, за подобные рассылки мошенникам грозит 159 статья УК РФ – это тюремный срок до 10 лет и миллионный штраф. А уклонистам, воспользовавшимся таким предложением, - санкция до 3 000 рублей.