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Военная одежда стала популярнее после начала мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 03:23
Фото: atas.info
Спрос на военную одежду резко вырос после объявления частичной мобилизации в Новосибирске. Ажиотаж наблюдают многие военторги города.

Продавцы рассказали, что популярностью пользуются сейчас военные берцы, камуфляжная форма и многое другой. При этом спрос вырос на одежду стиля милитари даже ещё раньше.

«Бронежилеты, рюкзаки, военная одежда цвета «ЕМР лето» раскупалась хорошо ещё с зимы. Покупатели были разных возрастов. Кому-то на игры она нужна была, кому-то для повседневной носки», - рассказал Atas.info продавец одного из военторгов.

При этом некоторые торговцы уверены, что ажиотаж на военную экипировку скоро спадет. Обычно это происходит через месяц-два, когда шумиха вокруг мобилизации и спецоперации спадет. 

Напомним, в России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. На днях из Новосибирска и области на сборы уехали десятки резервистов.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизация
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