Военная одежда стала популярнее после начала мобилизации в Новосибирске

Продавцы рассказали, что популярностью пользуются сейчас военные берцы, камуфляжная форма и многое другой. При этом спрос вырос на одежду стиля милитари даже ещё раньше.
«Бронежилеты, рюкзаки, военная одежда цвета «ЕМР лето» раскупалась хорошо ещё с зимы. Покупатели были разных возрастов. Кому-то на игры она нужна была, кому-то для повседневной носки», - рассказал Atas.info продавец одного из военторгов.
При этом некоторые торговцы уверены, что ажиотаж на военную экипировку скоро спадет. Обычно это происходит через месяц-два, когда шумиха вокруг мобилизации и спецоперации спадет.
Напомним, в России объявили частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. На днях из Новосибирска и области на сборы уехали десятки резервистов.