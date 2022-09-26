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12-летняя девочка с диагнозом ОРВИ умерла в Купинской ЦРБ под Новосибирском

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
В Новосибирской области из-за неверного диагноза в больнице скончалась 12-летняя девочка. Следователи возбудили дело и отправили медицинские документы на экспертизу в Москву.

СУ СКР региона сообщает, что школьницу доставили в Купинскую ЦРБ 20 апреля с диагнозом ОРВИ. А 2 мая девочка умерла в реанимации.

«Рассматривается дело о причинении смерти пациенту по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей. Уже опрошены родные девочки, персонал больницы», - рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Правоохранители уже собрали все необходимые медицинские документы, связанные с лечением ребенка. Причину смерти девочки установят эксперты в Москве.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Врачи#Алина Шефер
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