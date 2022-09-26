12-летняя девочка с диагнозом ОРВИ умерла в Купинской ЦРБ под Новосибирском

В Новосибирской области из-за неверного диагноза в больнице скончалась 12-летняя девочка. Следователи возбудили дело и отправили медицинские документы на экспертизу в Москву.

СУ СКР региона сообщает, что школьницу доставили в Купинскую ЦРБ 20 апреля с диагнозом ОРВИ. А 2 мая девочка умерла в реанимации. «Рассматривается дело о причинении смерти пациенту по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей. Уже опрошены родные девочки, персонал больницы», - рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко. Правоохранители уже собрали все необходимые медицинские документы, связанные с лечением ребенка. Причину смерти девочки установят эксперты в Москве.



