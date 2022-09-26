Буцаев: К 2030 году вдвое сократится количество отправляемого на свалки мусора

По словам Буцаева, к 2030 году в планах снижение количества отходов, отправляемых на захоронение на полигоны твёрдых коммунальных отходов на 50%. Это станет возможным благодаря реализации стратегии экономики замкнутого цикла. Для неё как раз характерна максимальная переработка отходов с целью извлечения вторичного сырья, пишет newsnn.ru.
Одной из мер для воплощения данного плана в жизнь является строительство экопромышленных парков. Их построят в Ставрополье, на Кубани,в Приморье и ещё в пяти субъектах РФ. Парки начнут работать до конца 2024 года.
В Невинномысске будет работать первый из восьми экопромышленных парков. До 2030 года он должен дать до 545 млн рублей только налоговых отчислений. Уже в 2024 году в бюджеты пойдёт 25 млн. Инвестиции в инфраструктуру парка составят 1 млрд рублей. В самом ЭПП и смежных отраслях будет создано более 1200 рабочих мест.
РЭО начал разрабатывать новые меры поддержки для отрасли обращения с ТКО в середине прошлого года. Тогда же правительство одобрило механизм облигационного займа, в его рамках РЭО в 2021 году выделил более 6 млрд рублей на финансирование пяти проектов. В ноябре минувшего года Центробанк зарегистрировал программу облигаций РЭО на сумму 100 млрд руб. Эти средства могут быть выданы в качестве возвратных субсидий под 4-5% годовых. Помимо этого кабмин выделил 10 млрд рублей непосредственно на создание 8 ЭЭП.
На сегодняшний день стать резидентами будущих ЭПП намерены уже 25 компаний. Они хотят создать мощности по обработке и утилизации ТКО не менее чем на 17,6 млрд рублей. Благодаря размещению акций РЭО на бирже можно компенсировать в виде возвратных займов до 90% затрат резидентов на создание этих парков. Кроме этого, резидентам ЭЭП будут доступны различные льготы – на лизинг оборудования, а также на налоги и сборы в течение первых 5 лет работы.
До 2024 года предстоить построить примерно 850 объектов общей стоимостью около 450 млрд рублей. Так как времени осталось немного, то в администрации РЭО призывают власти регионов активнее действовать. При этом Буцаев напомнил, что они должны понимать, что участие администраций субъектов РФ в проектах подразумевает наличие административной и финансовой нагрузки.