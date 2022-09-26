Буцаев: К 2030 году вдвое сократится количество отправляемого на свалки мусора

На сегодняшний день стать резидентами будущих ЭПП намерены уже 25 компаний. Они хотят создать мощности по обработке и утилизации ТКО не менее чем на 17,6 млрд рублей. Благодаря размещению акций РЭО на бирже можно компенсировать в виде возвратных займов до 90% затрат резидентов на создание этих парков. Кроме этого, резидентам ЭЭП будут доступны различные льготы – на лизинг оборудования, а также на налоги и сборы в течение первых 5 лет работы.