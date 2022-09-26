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Лиса гуляет по реке Обь в Новосибирске

Сегодня, 02:41
Фото: 1MI

Лису заметили на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирцы встретили во время рыбалки лису, о чем рассказали в группе «Грибы и грибные места Новосибирской области».

По словам автора поста, животное заметили на берегу Оби. Новосибирцы в это время рыбачили. Оказалось, что лиса вовсе не боится людей. Рыжая красавица даже выпрашивала у рыбаков еду.

Сибиряки предположили, что зовут животное – Матильда. На опубликованных в сети кадрах действительно складывается ощущение, что лиса чувствует себя на берегу как дома.

Напомним, ранее неадекватный полуголый мужчина заблокировал лифт в доме в Новосибирске. Мужчина держал двери лифта и не давал уехать жильцам. В итоге люди были вынуждены идти пешком.

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирск#2022#Животные
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