Лиса гуляет по реке Обь в Новосибирске

По словам автора поста, животное заметили на берегу Оби. Новосибирцы в это время рыбачили. Оказалось, что лиса вовсе не боится людей. Рыжая красавица даже выпрашивала у рыбаков еду.
Сибиряки предположили, что зовут животное – Матильда. На опубликованных в сети кадрах действительно складывается ощущение, что лиса чувствует себя на берегу как дома.
Напомним, ранее неадекватный полуголый мужчина заблокировал лифт в доме в Новосибирске. Мужчина держал двери лифта и не давал уехать жильцам. В итоге люди были вынуждены идти пешком.