Мосбиржа торгует зелёными облигациями РЭО

“В 2023—2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью”, – заявил Буцаев. Он подчеркнул, что запланированные в рамках данного проекта показатели будут достигнуты точно в срок. Напомним, к 2030 году в Российской Федерации 100% образующихся твёрдых коммунальных отходов должны сортироваться, а объём отправляемого на свалку мусора необходимо будет сократить на 50%.