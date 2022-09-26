Мосбиржа торгует зелёными облигациями РЭО

Государство дало возможность субсидировать купон по облигациям РЭО на 95% по ключевой ставке. Это беспрецедентный случай, отметили эксперты. Администрация РЭО договорилась с основными российскими банками о совместных инвестициях в область обращения с мусором. Они будут осуществляться через механизм выкупа облигаций.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что инвестирующие в облигации РЭО получат доход, который примерно на 3% больше, чем ключевая ставка Банка России. Таким образом, они получат больше, чем при помещении средств на банковский вклад, пишет kp.ru.
“В 2023—2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям РЭО в отрасль будет привлечено около 90 млрд рублей. Финансированием федпроект „Комплексная система обращения с ТКО“ обеспечен полностью”, – заявил Буцаев. Он подчеркнул, что запланированные в рамках данного проекта показатели будут достигнуты точно в срок. Напомним, к 2030 году в Российской Федерации 100% образующихся твёрдых коммунальных отходов должны сортироваться, а объём отправляемого на свалку мусора необходимо будет сократить на 50%.
Буцаев отметил, что именно зелёные облигации и концессии будут приоритетными мерами поддержки инвестпроектов со стороны РЭО. Сторонами концессионных соглашений будут администрации регионов и компании-инвесторы, а финансирование будет выделяться из средств, полученных от размещения на бирже зелёных облигаций. Таким образом можно покрыть до 95% инвестиций.
Есть информация о том, что в 2022 - 2024 годах РЭО рассматривает финансирование более 50 концессионных проектов, общая стоимость которых превышает 100 млрд рублей. При этом объём поддержки составит более 90 млрд.
Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик напомнила, что в Российской Федерации зелёные облигации выпускаются с 2018 года. Однако только Российский экологический оператор оказал ощутимую поддержку по ставке купона первому выпуску зеленых облигаций в отрасли. Именно РЭО станет первой в истории организацией, финансово поддержавшей зелёные инвестиции в области обращения с отходами и получения вторичного сырья.