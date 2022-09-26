atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Названы подробности ДТП с перевернувшейся Toyota Camry в Новосибирске

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
В воскресенье, 25 сентября, в Новосибирске произошло ДТП, в котором перевернулась иномарка. Подробности аварии озвучили в группе «МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Стало известно, что ДТП случилось в Дзержинском районе на улице Фрунзе. Молодой водитель 2004 года рождения врезался в светофор, в итоге автомобиль перевернулся.

«Наезд на препятствие с опрокидыванием на крышу автомобиля «Toyota Camry». Обеспечена стабилизация транспортного средства. Противопожарные мероприятия», - рассказали в МАСС.

Водитель получил ушибы. Других пассажиров в салоне иномарки не было. Напомним, ранее 19-летний парень на Toyota Mark II врезался в забор и погиб в Новосибирске. Двое пассажиров в больнице. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022#ДТП
Подпишитесь
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Сегодня, 15:46
Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первом дне в казарме
Сегодня, 11:01
Блогеру из Новосибирска подбросили записки с угрозами – это сделали две школьницы
Сегодня, 08:48
Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске
Сегодня, 08:25
Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине
Сегодня, 08:14
Новосибирцы устроили столпотворение у транспорта после концерта Гагариной
Вчера, 15:15