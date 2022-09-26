Названы подробности ДТП с перевернувшейся Toyota Camry в Новосибирске

Стало известно, что ДТП случилось в Дзержинском районе на улице Фрунзе. Молодой водитель 2004 года рождения врезался в светофор, в итоге автомобиль перевернулся.
«Наезд на препятствие с опрокидыванием на крышу автомобиля «Toyota Camry». Обеспечена стабилизация транспортного средства. Противопожарные мероприятия», - рассказали в МАСС.
Водитель получил ушибы. Других пассажиров в салоне иномарки не было. Напомним, ранее 19-летний парень на Toyota Mark II врезался в забор и погиб в Новосибирске. Двое пассажиров в больнице.