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Новосибирец хотел спасти собаку, но его обвинили в похищении

Сегодня, 07:01
Фото: УТ МВД России по СФО
В Новосибирске мужчина увидел на вокзале собаку и решил забрать ее к себе, подумав, что пса бросили. Об этом рассказали в линейном отделе полиции.

По сообщению ведомства, инцидент произошел на станции «Речной вокзал». Мужчина шел на электричку и увидел привязанного пса. Он подумал, что собаку бросили, и решил ей помочь, взяв ее с собой.

Не подразумевая последствий, новосибирец уехал с питомцем домой на электричке до станции Льниха. Через время к нему нагрянула полиция. Сибиряк не понимал, за что его задержали и в чем он провинился, ведь только недавно он вышел из тюрьмы.

Оказалось, что мужчину обвинили в краже пса. Животное привязал хозяин и отошел на время. Когда владелец заметил отсутствие собаки, то заявил в полицию. Теперь на мужчину, хотевшего приручить питомца,  возбуждено уголовное дело.  

#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Животные#Уголовное дело#Полиция#Эмилия Каплунская
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