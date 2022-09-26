Новосибирец хотел спасти собаку, но его обвинили в похищении

По сообщению ведомства, инцидент произошел на станции «Речной вокзал». Мужчина шел на электричку и увидел привязанного пса. Он подумал, что собаку бросили, и решил ей помочь, взяв ее с собой.
Не подразумевая последствий, новосибирец уехал с питомцем домой на электричке до станции Льниха. Через время к нему нагрянула полиция. Сибиряк не понимал, за что его задержали и в чем он провинился, ведь только недавно он вышел из тюрьмы.
Оказалось, что мужчину обвинили в краже пса. Животное привязал хозяин и отошел на время. Когда владелец заметил отсутствие собаки, то заявил в полицию. Теперь на мужчину, хотевшего приручить питомца, возбуждено уголовное дело.