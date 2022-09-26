Новосибирский губернатор Травников подписал постановление об осеннем призыве

Он поручил создать призывные комиссии в районах и городах региона. Муниципальным властям в этом деле окажут поддержку.
Также глава области Травников поручил министерству здравоохранения создать условия для прохождения медкомиссии. В частности, выделить помещение, поставить оборудования и медикаменты, найти врачей.
Кроме того, специалисты должны обследовать призывников и проконтролировать их лечение. В спорных диагностических случаях пациентов могут направить в военный госпиталь.
Другое требование в документе касалось минкультуры региона. Речь об организации патриотических и культурно-массовых работ.