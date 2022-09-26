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Новосибирский губернатор Травников подписал постановление об осеннем призыве

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI
Постановление №177 о призыве на военную службу осенью 2022 года появилось на сайте правительства Новосибирской области 26 сентября. Его подписал губернатор Андрей Травников.

Он поручил создать призывные комиссии в районах и городах региона. Муниципальным властям в этом деле окажут поддержку.

Также глава области Травников поручил министерству здравоохранения создать условия для прохождения медкомиссии. В частности, выделить помещение, поставить оборудования и медикаменты, найти врачей.

Кроме того, специалисты должны обследовать призывников и проконтролировать их лечение. В спорных диагностических случаях пациентов могут направить в военный госпиталь.

Другое требование в документе касалось минкультуры региона. Речь об организации патриотических и культурно-массовых работ.

#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Призыв#Весенний призыв#Алина Шефер
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