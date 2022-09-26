Особенности получения места на кладбищах Санкт-Петербурга

Еще одна ситуация, когда из жизни уходит близкий человек, желающий найти упокоение на погосте, поэтому нужно это документально оформить. Многие из пожилых людей стараются еще при жизни получить участок для своего захоронения. Но многие кладбища Санкт-Петербурга, находящиеся в непосредственной близости к городу, уже давно закрыты. Как получить место, и что для этого нужно?



Порядок получения участка в некрополях Санкт-Петербурга



ООО "Городская ритуальная служба" помогает родственникам получить оформить место на погостах города и Ленинградской области бесплатно или платно с учетом выбранного кладбища.



Если статус некрополя закрыт для захоронений, а на сегодняшний день это 9 погостов, то для решения вопроса есть только одно условие: должны быть родственные могилы, в которых уже разрешено подзахоронение. Это означает, что гроб будет опушен в могилу, в которой уже похоронен (не менее 20 лет назад) близкий родственник. Для захоронения урны с прахом не требуется соблюдения санитарной нормы. Действия родственников для получения разрешения подзахоронения:



- обратиться в ритуальную службу;

- представить документы, подтверждающие смерть близкого человека;

- обратиться в администрацию кладбища с указанием места родственной могилы;

- предоставить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, о браке, др.).



Кроме того, нужно предоставить паспорт, в котором указана петербургское место регистрации, а также предоставить ходатайство от общины (старообрядцы, иудеи, мусульмане, справка с военкомата).



Почему нужно обращаться в ритуальную службу?



Самостоятельные действия родственников о получения места захоронения – много потраченного времени и не всегда положительный результат. Обратившись к специалистам, близкие к умершему, получают квалифицированную консультацию или направят ритуального агента для решения этого вопроса. Сначала проводится анализ ситуации с учетом конкретных фактов. Так, например, если покойный имел льготы от государства за особые заслуги, то ритуальная служба сможет оформить место вообще безвозмездно на кладбище со статусом полузакрытого.



Еще один вариант получения участка через ритуальную службу – купить место, что не означает дать взятку кладбищенскому сторожу. Служба поможет оформить участок на открытых или полузакрытых погостах для семенного (родового) захоронения.



По всем вопросам следует обращаться по контактному телефону +7 (812) 500-35-33 или на сайт https://spbgorritual.ru/.