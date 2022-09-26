Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. С этого дня по всей стране начали призывать на службу мужчин с военным опытом и необходимыми ВС РФ специальностями. При этом у некоторых есть бронь от мобилизации. Рассказываем, какие предприятия получат отсрочку для своих специалистов.

Кого призову в рамках частичной мобилизации в первую очередь: Кто может получить бронь от частичной мобилизации – список отраслей: Кто ещё имеет бронь от мобилизации и срок отсрочки?

Сюжет Частичная мобилизация в России