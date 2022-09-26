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Предприятия и специалисты: у кого есть бронь от частичной мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. С этого дня по всей стране начали призывать на службу мужчин с военным опытом и необходимыми ВС РФ специальностями. При этом у некоторых есть бронь от мобилизации. Рассказываем, какие предприятия получат отсрочку для своих специалистов.

Кого призову в рамках частичной мобилизации в первую очередь:

По данным Минобороны РФ, сейчас нашим вооруженным силам необходимы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Солдаты, имеющие эти специальности, призовутся в первую очередь.

Также под призыв попадают резервисты с боевым опытом, имеющие звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет. Ещё младшие офицеры до 50 лет и старшие – до 55 лет.

Кто может получить бронь от частичной мобилизации – список отраслей:

Сейчас перед всеми регионами страны стоит важная задача – выполнить Указ президента Владимира Путина, при этом, не нарушив закон и экономическую целостность субъекта. Таким образом, получить бронь на сотрудников могут руководители стратегических, социально и экономически значимых предприятий.

В этот список входят специалисты:

- в сфере IT, кто задействован в развитии информационных технологий страны.

- в области связи. Речь о тех, на ком лежит ответственность за безопасность центров, линий и средств связи.

- сотрудники СМИ, работающие на ради, телевидении и других организаций, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

- в финансовой сфере. Включает фирмы, обеспечивающие стабильность платежной системы и следит за развитием финансового рынка.

Отмечается, что работник должен быть трудоустроен до 21 сентября 2022 года, иметь высшее образование и полную занятость для получения отсрочки.

Кто ещё имеет бронь от мобилизации и срок отсрочки?

По Указу главы государства от призыва освобождаются студенты вузов и колледжей, обучающиеся на очной форме. Также «забронированы» работники здравоохранения, однако не все – отдельные категории специальностей.

Отсрочка выдается на срок до полугода со дня объявления мобилизации. Срок может корректироваться.

Напомним, 26 сентября на оперативном заседании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил давать отсрочку от призыва на мобилизацию ценным специалистам региона. Должности и предприятия он не перечислил, но уточнил, что речь об экономически важных. 

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