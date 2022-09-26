По данным Минобороны РФ, сейчас нашим вооруженным силам необходимы стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Солдаты, имеющие эти специальности, призовутся в первую очередь.
Также под призыв попадают резервисты с боевым опытом, имеющие звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет. Ещё младшие офицеры до 50 лет и старшие – до 55 лет.
Сейчас перед всеми регионами страны стоит важная задача – выполнить Указ президента Владимира Путина, при этом, не нарушив закон и экономическую целостность субъекта. Таким образом, получить бронь на сотрудников могут руководители стратегических, социально и экономически значимых предприятий.
В этот список входят специалисты:
- в сфере IT, кто задействован в развитии информационных технологий страны.
- в области связи. Речь о тех, на ком лежит ответственность за безопасность центров, линий и средств связи.
- сотрудники СМИ, работающие на ради, телевидении и других организаций, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.
- в финансовой сфере. Включает фирмы, обеспечивающие стабильность платежной системы и следит за развитием финансового рынка.
Отмечается, что работник должен быть трудоустроен до 21 сентября 2022 года, иметь высшее образование и полную занятость для получения отсрочки.
По Указу главы государства от призыва освобождаются студенты вузов и колледжей, обучающиеся на очной форме. Также «забронированы» работники здравоохранения, однако не все – отдельные категории специальностей.
Отсрочка выдается на срок до полугода со дня объявления мобилизации. Срок может корректироваться.
Напомним, 26 сентября на оперативном заседании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил давать отсрочку от призыва на мобилизацию ценным специалистам региона. Должности и предприятия он не перечислил, но уточнил, что речь об экономически важных.