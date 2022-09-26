Toyota Camry перевернулась на крышу в центре Новосибирска

По словам свидетелей, инцидент произошел на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе. Toyota Camry по каким-то причинам врезалась в светофор, а затем машина перевернулась.
В салоне иномарки пассажиров не было. Водитель жив, однако получил ли он травмы – неизвестно.
Автор поста утверждает, что автомобилист попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. На момент публикации новости в ГИБДД информацию официально не прокомментировали.
Напомним, ранее 19-летний парень на Toyota Mark II врезался в забор и погиб в Новосибирске. Двое пассажиров в больнице.