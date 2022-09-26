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Toyota Camry перевернулась на крышу в центре Новосибирска

Сегодня, 02:50
Фото: 1MI
В воскресенье, 25 сентября, в Новосибирске автомобиль перевернулся на крышу, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, инцидент произошел на пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе. Toyota Camry по каким-то причинам врезалась в светофор, а затем машина перевернулась.

В салоне иномарки пассажиров не было. Водитель жив, однако получил ли он травмы – неизвестно.

Автор поста утверждает, что автомобилист попытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. На момент публикации новости в ГИБДД информацию официально не прокомментировали.  

Напомним, ранее 19-летний парень на Toyota Mark II врезался в забор и погиб в Новосибирске. Двое пассажиров в больнице. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022#ДТП
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