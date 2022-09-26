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Травников поручил давать отсрочку от мобилизации «уникальным специалистам»

Сегодня, 04:26
Фото: Правительство НСО
Отсрочку от частичной мобилизации получат «уникальные специалисты» в Новосибирской области. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Травников на оперативном заседании 26 сентября.
«Нужно минимизировать число ошибок и предоставлять отсрочку уникальным специалистам. Мы должны сохранить нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций», - сказал глава Новосибирской области.

Травников напомнил главам районов и городов области, что призывать нельзя тех, кто находится под «бронью» и тех, от кого зависит экономического благосостояние региона. Им нужно давать отсрочку.

«Перед нами главная задача – обеспечение частичной мобилизации. Но также и сохранение условий для социально-экономического развития региона», - заключил губернатор Травников.

Напомним, частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Несколько десятков призывников из Новосибирской области уже уехали в воинскую часть на минувших выходных.

#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Мобилизация
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