«Нужно минимизировать число ошибок и предоставлять отсрочку уникальным специалистам. Мы должны сохранить нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций», - сказал глава Новосибирской области.
Травников напомнил главам районов и городов области, что призывать нельзя тех, кто находится под «бронью» и тех, от кого зависит экономического благосостояние региона. Им нужно давать отсрочку.
«Перед нами главная задача – обеспечение частичной мобилизации. Но также и сохранение условий для социально-экономического развития региона», - заключил губернатор Травников.
Напомним, частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Несколько десятков призывников из Новосибирской области уже уехали в воинскую часть на минувших выходных.