Центр Новосибирска оцепили заборами 26 сентября

Ограждения установили вокруг памятника Ленину. Ранее заборы стояли сложенными. В понедельник, 26 сентября конструкции расставили вокруг территории памятника.
«Оградили к обеду памятник, непонятно почему. Может чтобы хороводы не водили, хотя это делали не у памятника. Напротив стоит полицейская машина. Еще пара машин силовиков стоят справа между дорогой к памятнику и здания мэрии», - рассказали Atas.info новосибирцы.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Сибиряки спели детские песни, держась за руки. Через некоторое время на площадь Ленина приехали полицейские, которые предупредили их об ответственности за несогласованный митинг.