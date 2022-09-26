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Центр Новосибирска оцепили заборами 26 сентября

Сегодня, 08:45
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
На площади Ленина в Новосибирске появились заборы, о чем рассказали читатели Atas.info.

Ограждения установили вокруг памятника Ленину. Ранее заборы стояли сложенными. В понедельник, 26 сентября конструкции расставили вокруг территории памятника.

фото сделано за день до установки заборов
Фото: atas.info
«Оградили к обеду памятник, непонятно почему. Может чтобы хороводы не водили, хотя это делали не у памятника. Напротив стоит полицейская машина. Еще пара машин силовиков стоят справа между дорогой к памятнику и здания мэрии», - рассказали Atas.info новосибирцы.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Сибиряки спели детские песни, держась за руки. Через некоторое время на площадь Ленина приехали полицейские, которые предупредили их об ответственности за несогласованный митинг.

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