Центр Новосибирска оцепили заборами 26 сентября

Напомним, ранее в Новосибирске задержали зачинщиков хоровода на площади Ленина. Сибиряки спели детские песни, держась за руки. Через некоторое время на площадь Ленина приехали полицейские, которые предупредили их об ответственности за несогласованный митинг.