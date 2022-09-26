В Новосибирске будут судить 19-летнюю закладчицу наркотиков

Известно, что в июне 2022 года молодая сибирячка познакомилась с неким мужчиной. Он научил её изготавливать синтетику. Девушка произвела наркотики весом более 3,6 кг, а потом захотела их сбыть.
Она сделала по городу закладки и выжидала. А в это время её преследовали сотрудники регионального УФСБ. В итоге, они поймали девушку ещё до появления покупателей.
Прокуратура Новосибирска обвинила девушку в покушении на сбыт крупной партии запрещенных веществ. Дело передали в суд – ей может грозить от 15 до 20 лет колонии.