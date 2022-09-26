В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности из-за COVID-19

Специалист отметил, что заболеваемость COVID-19 идет на спад. Однако наблюдается повышенный эпидпорог по ОРВИ так, как сейчас осенний сезон простуд.
«Ситуация сложная из-за сезонного роста больных ОРВИ и гриппом. Предлагают продлить режим повышенной готовности, а также советую сократить количество массовых мероприятий», –пояснил Щербатов.
По данным ведомства, за минувшую неделю коронавирус выявили у 5 523 человек - снижение заболеваемости на 15%. А вот клинических проявлений ОРВИ 99%.
Губернатор региона Андрей Травников, выслушав доклад Щербатова, согласился рассмотреть этот вопрос.