Валерий Лимаренко: Мы поддерживаем тех, кто вкладывает средства в аграрную отрасль

- Сахалинская сельхозпродукция дешевле завозной. Чтобы на столе у жителей островов круглый год были качественные островные продукты, мы готовы создать специальные условия для тех, кто намерен вкладывать средства в нашу аграрную отрасль, переработку продукции, выпуск кормов, удобрений, упаковки, а также в логистику. Это принципиальная позиция, – подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.