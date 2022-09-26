atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: Спорт – это уже норма жизни в нашем островном регионе

Сегодня, 16:00
На территории Сахалинской области особое внимание уделяют развитию физической культуры и спорта. В каждом муниципальном образовании региона приняты свои спортивные программы и мероприятия, рассчитанные на все возрастные категории.

- Спорт – это уже норма жизни в нашем регионе. Различными спортивными активностями регулярно занимаются более 60% жителей региона, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – И это лучший показатель в стране.

Как отмечает портал Sakh.online, активно ведётся физкультурная работа среди детей детсадовского возраста, но особенно много спортивных проектов для школьников - как местного, регионального, так и федерального уровня. Среди них - «Лыжи в школу», «Хоккей в школу», «Плавание в школу» и многие другие. Очень популярны бокс и различные виды единоборств. Успешно реализуется федеральный проект «Самбо в школу», который функционирует более чем в 70 регионах страны.

В июне 2022 года в ряде учебных заведений в Южно-Сахалинске, а также школы Корсакова, Троицкого, Красногорска и Чапланово стартовал пилотный проект «Киокусинкай – в школу». Его презентовал трёхкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев. Недавно именитый спортсмен вновь прибыл на Сахалин. Вместе с сахалинскими тренерами были проведены мастер-классы для ребят, чтобы поделиться опытом и проработать программу будущих тренировок.

В дальнейшем проект распространится и на другие общеобразовательные учреждения региона.

#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Предприятия и специалисты: у кого есть бронь от частичной мобилизации в Новосибирске
Вчера, 17:35
Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первом дне в казарме
Вчера, 11:01
Блогеру из Новосибирска подбросили записки с угрозами – это сделали две школьницы
Вчера, 08:48
Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске
Вчера, 08:25
Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине
Вчера, 08:14
Срочно. Стрельба в школе Ижевска: что произошло и все официальные подробности
Вчера, 15:46