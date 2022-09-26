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Валерий Лимаренко: Важно помогать предпринимателям из реального сектора экономики

Сегодня, 07:04
На Сахалине и Курилах созданы благоприятные условия для развития компаний МСП

«Сахалинский фонд развития предпринимательства», открытый в 2019 году по инициативе губернатора области Валерия Лимаренко, стал эффективным инструментом для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в островном регионе.

Отметим своевременность такой меры поддержки. Бизнесу пришлось столкнуться с целым рядом беспрецедентных трудностей: пандемия, переход на удалёнку, падение доходов, скачки цен на энергоносители, санкционные ограничения. В этой ситуации поддержка региональных властей пришлась как нельзя кстати. 

 С помощью фонда с 2019 года 377 компаний из сектора МСП получили займы по льготным ставкам на сумму 1,5 млрд рублей. Из них с конца 2021 года 28 самозанятых – на сумму 7,5 млн руб. Не забыты и стартапы: почти 36 млн рублей получили в качестве финансовой поддержки начинающие предприниматели и предприятия области.

Как отмечает портал Sakh.online, благодаря программе фонда по предоставлению поручительства, 261 компаний МСП получили в коммерческих банках кредит на общую сумму в 4,6 млрд руб. Важно, что эти средства были направлены в реальные секторы островной экономики - строительство, производство, сельское хозяйство, общественное питание, торговля.  

 - Островной бизнес должен работать. Это касается не только отраслей, которые являются основным источником поступлений в бюджет. Важно помочь тем, кто производит и продаёт продукты питания для жителей области, обеспечивает бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, создаёт рабочие места, - подчёркивает губернатор Валерий Лимаренко.

#Светлана Павлова
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