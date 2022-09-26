Валерий Лимаренко: Важно помогать предпринимателям из реального сектора экономики

С помощью фонда с 2019 года 377 компаний из сектора МСП получили займы по льготным ставкам на сумму 1,5 млрд рублей. Из них с конца 2021 года 28 самозанятых – на сумму 7,5 млн руб. Не забыты и стартапы: почти 36 млн рублей получили в качестве финансовой поддержки начинающие предприниматели и предприятия области.