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Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске

Сегодня, 01:25
Фото: Группа ВК/ На ОбьГЭС
Жители микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске рассказали, что на их улицах орудуют неизвестные вандалы, которые бьют и грабят чужие автомобили. Об этом очевидцы написали в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста указал, что группы вандалов разбивает стекла у машин и забирает оттуда ценные вещи. Новосибирец призвал горожан к осторожности.

В комментариях нашлись еще несколько человек, которым также был причинен ущерб. Можно предположить, что автомобили грабили по одному сценарию на улицах Барьерной и Часовой.

«У мужа сегодня ночью на Часовой 27, разбили стекло и украли саб, написали заявление в полицию, приехали осмотрели все, сотрудник сказал возле "Рамоса" ещё три машины так же. Надеемся, найдут»;
«Мне тоже повредили ночью. Вынесли комплект зимней резины», - добавляют другие;
«У нас сегодня ночью на Часовой так же разбили окно с 00.00 до 1.00. Из машины вытащили пустой ящик», - пишут местные жители в комментариях.
#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#2022#Полиция
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