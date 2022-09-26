Вандалы разбили стекла и разграбили автомобили на ОбьГЭС в Новосибирске

Автор поста указал, что группы вандалов разбивает стекла у машин и забирает оттуда ценные вещи. Новосибирец призвал горожан к осторожности.
В комментариях нашлись еще несколько человек, которым также был причинен ущерб. Можно предположить, что автомобили грабили по одному сценарию на улицах Барьерной и Часовой.
«У мужа сегодня ночью на Часовой 27, разбили стекло и украли саб, написали заявление в полицию, приехали осмотрели все, сотрудник сказал возле "Рамоса" ещё три машины так же. Надеемся, найдут»;
«Мне тоже повредили ночью. Вынесли комплект зимней резины», - добавляют другие;
«У нас сегодня ночью на Часовой так же разбили окно с 00.00 до 1.00. Из машины вытащили пустой ящик», - пишут местные жители в комментариях.