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Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине

Сегодня, 01:14
Фото: Взято со страницы "АСТ-54"
Военный из Новосибирской области Тогучинского района погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. Информацию об этом начали распространять его родственники в пабликах «ВКонтакте», в частности в группе «АСТ-54».

Из сообщения следует, что Иван Вовк был родом из поселка Шахта. В СВО он «учувствовал с первого дня». О его гибели стало известно в 20-х числах сентября.

«Сибиряк с первого дня СВО находился в рядах российских войск, но вернуться домой Ивану было не суждено, он погиб под обстрелами украинских военных. По словам друзей и родных, Иван никогда не сомневался, в своём выборе и говорил: «А кто вас защищать будет? Кто если не мы?»», - сказано на странице группы «АСТ-54», а также этот текст распространяют родственники погибшего на своих страницах.

Известно, что у Ивана остались семья и маленький ребенок. Когда состоится церемония прощания – не указано. Официально информацию в администрации Тогучинского района еще не прокомментировали.

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