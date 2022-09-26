Военный из Тогучинского района Иван Вовк погиб на Украине

Из сообщения следует, что Иван Вовк был родом из поселка Шахта. В СВО он «учувствовал с первого дня». О его гибели стало известно в 20-х числах сентября.
«Сибиряк с первого дня СВО находился в рядах российских войск, но вернуться домой Ивану было не суждено, он погиб под обстрелами украинских военных. По словам друзей и родных, Иван никогда не сомневался, в своём выборе и говорил: «А кто вас защищать будет? Кто если не мы?»», - сказано на странице группы «АСТ-54», а также этот текст распространяют родственники погибшего на своих страницах.
Известно, что у Ивана остались семья и маленький ребенок. Когда состоится церемония прощания – не указано. Официально информацию в администрации Тогучинского района еще не прокомментировали.