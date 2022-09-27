170 человек обратились в ОНФ с вопросами о частичной мобилизации в Новосибирске

Вчера, 26 сентября, активисты получили 162 обращения, а потом и ночью в «Одноклассниках», так дошло до 170 всего за сутки. Сегодня, 27 сентября, пришло уже более 75 обращений, но но большинство из них по вопросам – призовут ли на спецоперацию по определенным данным и заболеваниям.