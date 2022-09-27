170 человек обратились в ОНФ с вопросами о частичной мобилизации в Новосибирске

Вчера, 26 сентября, активисты получили 162 обращения, а потом и ночью в «Одноклассниках», так дошло до 170 всего за сутки. Сегодня, 27 сентября, пришло уже более 75 обращений, но но большинство из них по вопросам – призовут ли на спецоперацию по определенным данным и заболеваниям.
Правозащитники внимательно отслеживают, чтобы частичная мобилизация проходила без нарушений закона. Туда можно обращаться даже и по тем причинам, если уже мобилизованные жалуются на плохие условия содержания.
ОНФ доступен по телефону: 8 (383) 305-41-51 или по адресу: ул. Серебренниковская, 2. Также задать вопрос или написать обращение можно в их группы в социальных сетях. При этом можно узнать информацию о частичной мобилизации по телефону горячей линии военкомата по номеру: 8 (383) 231-06-88 или 122.