Более 2 тысяч жителей Новосибирской области призваны в рамках частичной мобилизации

Кудрявцев уточнил, что люди часто сами приходят в военкоматы и просят взять их на службу в ВС РФ, но некоторые не попадают из-за многодетности или по состоянию здоровья.
В нашем регионе довольно много добровольцев, которые сами приходят в военкомат и просят записать их в военные партии, которые комплектуются. Если человек хочет идти служить, то мы предоставляем такую возможность, несмотря на возраст. Однако, отказом может послужить состояние здоровья, например, инвалидность, - сказал военный комиссар.
Он отметил, что призывают также и людей не служивших в армии с важными специальностями, несмотря на указ президента России Владимира Путина – это необходимо, чтобы заполнить полностью составы.