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Более 2 тысяч жителей Новосибирской области призваны в рамках частичной мобилизации

Сегодня, 12:04
Фото: atas.info
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев в прямом эфире ОТС рассказал, что более 2 тысяч местных жителей уже призвали по частичной мобилизации.

Кудрявцев уточнил, что люди часто сами приходят в военкоматы и просят взять их на службу в ВС РФ, но некоторые не попадают из-за многодетности или по состоянию здоровья. 

В нашем регионе довольно много добровольцев, которые сами приходят в военкомат и просят записать их в военные партии, которые комплектуются. Если человек хочет идти служить, то мы предоставляем такую возможность, несмотря на возраст. Однако, отказом может послужить состояние здоровья, например, инвалидность, - сказал военный комиссар. 

Он отметил, что призывают также и людей не служивших в армии с важными специальностями, несмотря на указ президента России Владимира Путина – это необходимо, чтобы заполнить полностью составы.

#Частичная мобилизация в России#Спецоперация#Общество#Мобилизация#Армия#Частичная мобилизация#Александр Кондратьев
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