Бюджет РФ потеряет более 80 млрд руб от создания единого оператора наружной рекламы

Профильные эксперты и участники рынка опасаются, что единый оператор наружной рекламы будет обладать неограниченными полномочиями. Например, правом установки любого количества рекламных конструкций в любом месте любого населенного пункта без согласования с властями на местах. То есть монополист сможет устанавливать такие конструкции без ограничений в зонах исторического и культурного наследия, без соблюдения государственных стандартов и учета схем размещения уже существующих рекламных конструкций. Кроме того, вполне вероятно, что из-за таких изменений около 35 тысяч человек потеряют работу в сфере наружной рекламы и смежных отраслях.