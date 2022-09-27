Бюджет РФ потеряет более 80 млрд руб от создания единого оператора наружной рекламы

Как передает lenta.ru, результаты анализа законопроекта были направлены главе ФАС Максиму Шаскольскому, руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Отмечается, что поправки в закон «О рекламе» приняли в первом чтении, несмотря на отсутствие достоверных оценок «регулирующего воздействия» и возражения многих парламентариев.
По данным экономистов МГУ, неналоговые потери российского бюджета, связанные с недополученной прибылью по заключаемым с единым оператором контрактам, составят от 28,6 до 85,7 миллиарда рублей. Налоговые потери от монополизации отрасли составят до 664,3 миллиона рублей ежегодно. Около 342,9 миллиона рублей составят выпадающие потери внебюджетных фондов.
Профильные эксперты и участники рынка опасаются, что единый оператор наружной рекламы будет обладать неограниченными полномочиями. Например, правом установки любого количества рекламных конструкций в любом месте любого населенного пункта без согласования с властями на местах. То есть монополист сможет устанавливать такие конструкции без ограничений в зонах исторического и культурного наследия, без соблюдения государственных стандартов и учета схем размещения уже существующих рекламных конструкций. Кроме того, вполне вероятно, что из-за таких изменений около 35 тысяч человек потеряют работу в сфере наружной рекламы и смежных отраслях.
По словам главы коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Минченко, в законопроекте очень много противоречий. В частности, в нем объединены две разные сферы: цифровая наружная реклама и классифайды, а также не прописаны расходы бюджета и выпадающие доходы.
Экономисты уверены, что регулировать рынок можно, например, созданием реестра или введением аккредитации и лицензирования. Так или иначе, считают специалисты, создание централизованной информационной системы будет чревато более высокими рисками для безопасности, чем децентрализованное решение. Авторы отчета предупредили, что если такая система будет взломана, в руках злоумышленников может оказаться не какая-то часть, а вся содержащаяся в рекламной отрасли информация.
В рекомендациях ученых-экономистов МГУ им. М. В. Ломоносова говорится, что функции контроля за рынком лучше всего передать независимым агентам, например саморегулируемой организации, включающей всех участников индустрии наружной рекламы, либо органу исполнительной власти, либо некоммерческой организации, учредителем которой является государство.