Бывший новосибирский чиновник Нормайкин купил на взятки премиальный Lexus

Как сообщили в прокуратуре региона, чиновник 4 месяца в 2020 году получал взятки. Их общая сумма достигла 2 млн рублей. За «вознаграждение» он способствовал победе организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Карасуке.
От директора этой же организации он получил еще 4 взятки в размерах от 200 до 300 тыс. рублей за общее покровительство по службе, заключавшееся в помощи в устранении административных препятствий по другим контрактам.
Часть денег Владимир Нормайкин перевел на счет свой дочери и купил автомобиль Lexus RX-300. Теперь уголовное дело рассмотрит суд Новосибирска. Предварительно утвержден обвинительный приговор.
Ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей.